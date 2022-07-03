ОК "Південь": на Одещині ракета вцілила в базу відпочинку

Росіяни випустили з винищувача Су-30 по Білгород-Дністровському району Одещини ракету Х-31 – вона поцілила у господарчу будівлю прибережної бази відпочинку, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, пожежі та значних руйнувань не було загиблих та постраждалих немає.

Крім того, ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два бомбові удари по Зміїному.