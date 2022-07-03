Дощі, шквали та спека до +32: де сьогодні чекати негоди

Дощі, шквали та спека до +32: де сьогодні чекати негоди
Фото: Курс України

Сьогодні, 3 липня, частину України накриють дощі та шквали. Проте на всій території країни збережеться спекотна погода, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

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    Погода в Україні

    За даними синоптиків, сьогодні на заході та частині північних областей очікуються дощі з грозами. Опади будуть супроводжуватися шквальним вітром.

    В інших регіонах України - сухо та сонячно. Вітер переважно північний зі швидкістю 5-10 м/с.

    Температура повітря складатиме:

    • у північних областях вночі +12 +16, вдень +29 +31 градус;
    • на заході вночі +16 +18 градусів, а вдень +26 +28;
    • у східних областях вночі +12 +15, вдень +28 +30 градусів;
    • на півдні країни вночі +14 +17 градусів, а вдень +30 +32;
    • у центральних областях вночі +13 +15, вдень +20 +32 градуси.

    Дощі, шквали та спека до +32: де сьогодні чекати негоди

    Погода в Києві

    Сьогодні у столиці без опадів, проте деякі райони Київської області накриє дощ, можлива гроза. Вітер північний до 10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +12 +16, а вдень +29 +32 градуси.

    Дощі, шквали та спека до +32: де сьогодні чекати негоди

    Нагадаємо, синоптики на сьогодні оголосили штормове попередження у західних областях.

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