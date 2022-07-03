ЗМІ повідомляють про удар по зайнятому росіянами аеродрому Мелітополя

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області уночі та зранку 3 липня пролунали вибухи. ЗМІ повідомляють про масований удар по аеродрому, де базуються російські війська, повідомляє Новое время.

Про вибухи повідомили місцеві українські ЗМІ. Зокрема "РІА Мелітополь" пише, що у місті чули близько 15 вибухів о 3-й годині ночі та ще 15 близько 5-ї ранку.

За даними видання "масований удар" було завдано по військовому аеродрому, де базуються російські окупанти. Він розташований у мікрорайоні Авіамістечко. Видання припускає, що удари нанесені по складах паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів окупантів.

Російська пропагандистська держагенція "РИА Новости" пише, що "українські війська двічі за ніч обстріляли Мелітополь". Видання зазначає, що під обстріл потрапив мікрорайон Авіамістечко, але не вказує про влучання в аеродром.

Видання пише, що перший обстріл стався о 3:15, другий — близько 5-ї ранку.