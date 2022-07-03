В ОП натякнули меру Чернігова, що місто обійдеться й без нього

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у відповідь на скаргу мера Чернігова Владислава Атрошенка про безпідставну заборону на виїзд на конференцію за кордон зазначив, що "деякі мери" можуть позбутися своїх посад, повідомляє Новое время.

"Мери деяких міст обурюються, що їх не випускають за кордон. По-перше, нагадую для тих, хто забув — в Україні йде війна. Особливо це стосується прикордонних регіонів та тих що ще зовсім нещодавно були окупованими. Небезпека не минула. Займіться вже громадами, щоб вас нарешті побачили люди, а ви їх проблеми. Для тих, для кого сигнал не зрозумілий, знайдуться інші шляхи, як допомогти громадам і містам. Без вас" , — написав Кирило Тимошенко.

У суботу, 2 липня, мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що його вдруге не пропустили за кордон. Він збирався взяти участь у конференції з відновлення України у Швейцарії, запланованій на понеділок, 4 липня.

У рішенні про відмову Атрошенку в перетині держкордону на виїзд з України зазначено, що він не має підстав на перетин кордону згідно з законом "Про мобілізацію" та не надав відповідних документів. На це Атрошенко відповів, що не погоджується з відмовою, і, що йому не повідомили її причин, а також прикріпив лист-запрошення на його ім'я на конференцію від посольства Швейцарії в Україні.

Мер Чернігова заявив, що рішення щодо нього про відмову на виїзд нібито ухвалене через "політику" голови ОВА та деяких чиновників Офісу президента. Він додав, що "такі дії чиновників дискредитують Україну і президента".

Перший раз Атрошенка не випустили за кордон 19 червня, коли він їхав до польського Жешува на підписання угоди про партнерство та допомогу Чернігову. Тоді Атрошенко також заявив про "політичну атаку з боку одного з працівників Офісу президента".