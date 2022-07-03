Губернатор Курської області РФ також повідомив про вибухи

У російському місті Курськ вночі чули вибухи, губернатор регіону повідомив, що працювала ППО, повідомляє Українська правда.

Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Мешканці Курська повідомляли, що чули вночі звуки вибухів. У соцмережах публікували відео, на яких, як стверджується, знята робота систем ППО в небі над містом.

Старовойт зранку повідомив, що ППО нібито збили "два українські безпілотники "Стриж"" на підльоті до Курська.

Він також опублікував фото нібито збитих БПЛА.

Фото з Telegram Старовойта