Британська розвідка допускає, що РФ наважиться на псевдореферендум в окупованому Херсоні

За оцінками британської розвідки, Росія скоріш за все проведе псевдореферендум за приєднання в окупованому Херсоні, щоб спробувати легітимізувати свій контроль, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в огляді за 3 липня.

Розвідка згадує заяви маріонеткових посадовців з приводу організації "референдуму" щодо приєднання до РФ до осені 2022 року.

На їхню думку, затримання 28 червня мера Херсона Ігоря Колихаєва є спробою окупаційної влади придушити опір. Відзначається, що масштабний збройний і мирний спротив окупації на Херсонщині триває.