ISW: відхід до Сіверська дозволить ЗСУ уникнути оточення під Лисичанськом

Відведення українських військ до Сіверська Донецької області дозволить українським силам знизити ризик негайного оточення російськими окупаційними військами під Лисичанськом, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, відзначається, що вчора російським військам вдалося зайти в Лисичанськ і просунутися в межах міста, проте українські військові офіційно не оголошували про виведення військ з Лисичанська, але і не повідомляли про оборонні бої навколо міста.

Також, на думку американських аналітиків, російські сили можуть встановити контроль над територією Луганської області, що залишилася, вже найближчими днями.

"Швидше за все, потім завдадуть удару по українських позиціях в Сіверську, а потім повернуть до Слов'янська і Бахмуту. Відведення українських військ до Сіверська дозволить українським силам знизити ризик негайного оточення, але українські сили можуть продовжити відхід з боями на рубіж біля траси E40 зі Слов'янська в Бахмут" , — йдеться у звіті.

Також аналітики прокоментували повідомлення Міністерства оборони Росії про те, що 2 липня начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов проінспектував угруповання російських військ в Україні.

"Російське керівництво чутливе до чуток про чищення високопоставлених російських офіцерів" , — зазначають аналітики.

Також говориться, що Кремль, ймовірно, також прагне зберегти або відновити довіру до російського військового керівництва на тлі серйозної організаційної реструктуризації, невдач і великої кількості жертв, як раніше повідомляв ISW.

Ключові висновки