У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
Фото: Facebook

Російська армія під час війни в Україні втратила майже 36 тисяч своїх військових.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • особового складу – близько 35 970 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1584 (+2),
  • бойових броньованих машин – 3744 (+7),
  • артилерійських систем – 801 (+1),
  • РСЗВ - 246,
  • кошти ППО - 105,
  • літаків – 217,
  • вертольотів – 187 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 654 (+1),
  • крилатих ракет - 144,
  • кораблів/катерів - 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2618 (+4),
  • спеціальної техніки – 64 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках, зазначили в Генштабі.

Дані уточнюються.

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