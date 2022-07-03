У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні

Російська армія під час війни в Україні втратила майже 36 тисяч своїх військових.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

особового складу – близько 35 970 (+100) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1584 (+2),

бойових броньованих машин – 3744 (+7),

артилерійських систем – 801 (+1),

РСЗВ - 246,

кошти ППО - 105,

літаків – 217,

вертольотів – 187 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 654 (+1),

крилатих ракет - 144,

кораблів/катерів - 15,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2618 (+4),

спеціальної техніки – 64 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках, зазначили в Генштабі.

Дані уточнюються.