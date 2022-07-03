У Генштабі оновили дані про втрати російських військ в Україні
Російська армія під час війни в Україні втратила майже 36 тисяч своїх військових.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- особового складу – близько 35 970 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1584 (+2),
- бойових броньованих машин – 3744 (+7),
- артилерійських систем – 801 (+1),
- РСЗВ - 246,
- кошти ППО - 105,
- літаків – 217,
- вертольотів – 187 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 654 (+1),
- крилатих ракет - 144,
- кораблів/катерів - 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2618 (+4),
- спеціальної техніки – 64 (+3).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках, зазначили в Генштабі.
Дані уточнюються.