ОВА: Вранці Харків зазнав ракетних ударів з боку РФ
Близько 4 ранку у неділю, 3 липня, російські окупанти обстріляли ракетами Харків. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури та приватне житло. Постраждала 54-річна жінка, повідомляє Новое время.
Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Жодного дня без російського терору. Сьогодні харків'яни прокинулися о 4 ранку від ракетних ударів окупантів", — написав голова ОВА.
Він повідомив, що зранку росіяни влучили в один з об'єктів критичної інфраструктури Київського району. Попередньо — постраждалих там немає.
Також ворог вдарив по приватному домоволодінню в Новобаварському районі. У будинку та навчальному закладі, що поруч, від удару вибило вікна. Постраждала власниця будинку — 54 річна жінка. Вона госпіталізована до лікувальної установи, стан — середній.
По області протягом доби росіяни обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони, внаслідок чого поранення отримали четверо людей.
Синєгубов також повідомив, що українські захисники тримають оборонні позиції.
"На Харківському напрямку окупанти намагаються обороняти зайняті раніше позиції. Обстрілювали із артилерії райони Руської Лозової, Перемоги, Верхнього Салтова, Замулівки, Волобуївки, Питомника, Прудянки. Наші Збройні Сили успішно відбили штурм росіян неподалік Прудянки", — прокоментував глава Харківської ОВА ситуацію на фронті.