ОВА: Вранці Харків зазнав ракетних ударів з боку РФ

Близько 4 ранку у неділю, 3 липня, російські окупанти обстріляли ракетами Харків. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури та приватне житло. Постраждала 54-річна жінка, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Жодного дня без російського терору. Сьогодні харків'яни прокинулися о 4 ранку від ракетних ударів окупантів" , — написав голова ОВА.

Він повідомив, що зранку росіяни влучили в один з об'єктів критичної інфраструктури Київського району. Попередньо — постраждалих там немає.

Також ворог вдарив по приватному домоволодінню в Новобаварському районі. У будинку та навчальному закладі, що поруч, від удару вибило вікна. Постраждала власниця будинку — 54 річна жінка. Вона госпіталізована до лікувальної установи, стан — середній.

По області протягом доби росіяни обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони, внаслідок чого поранення отримали четверо людей.

Синєгубов також повідомив, що українські захисники тримають оборонні позиції.