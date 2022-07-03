В МВС спрогнозували, коли українці зможуть вільно купувати пістолети

Українці можуть вільно купувати короткоствольну зброю вже з наступного року. Відповідне законодавство буде прийняте впродовж літа-осені, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

"Українці дали однозначну відповідь щодо дозволу на вільне володіння зброєю. 70% з опитаних підтримали право на вільне її носіння. Підкреслю, що мова йде саме про пістолет, а не гранатомет чи автомат Калашникова. Міністерство погоджується з рішенням українців, і вже готуються зміни до другого читання законопроекту" , - написав Андрусів.

За його словами, після законодавчих аспектів певний організаційний час запускатимуться відповідні реєстри зброї.