Посол: Одесу можуть внести до списку ЮНЕСКО вже до кінця року
Одесу можуть внести до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це може відбутися вже до кінця цього року, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко в ефірі телемарафону.
"На черзі Одеса (внесення до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - ред.). Зараз дуже швидкими темпами опрацьовується досьє. Я думаю, що ще в цьому році Одеса буде під захистом ЮНЕСКО", - сказав Омельченко.
За словами посла, наша країна має підтримку групи друзів в ЮНЕСКО.
"Це була ініціатива італійської делегації. Дуже швидко Міністерство культури України подало заявку. І ми опрацьовуємо досьє по пришвидшеній процедурі", - додав Омельченко.
Що це дає
Зазначимо, що внесення об'єкта до списку ЮНЕСКО гарантує значну міжнародну увагу до його збереження, а країна, на чиїй території він розташований, може розраховувати на фінансову та консультативну підтримку з боку ЮНЕСКО, а в разі порушення умов збереження пам'ятки нестиме міжнародну відповідальність.
Нагадаємо, нещодавно український борщ був внесений в нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО.