Bloomberg: Україна представить масштабний план відбудови країни

Наступного тижня Україна планує оприлюднити план відбудови країни, який може залучити сотні мільярдів доларів, пише Bloomberg. Він буде представлений на конференції у швейцарському місті Лугано, яка відбудеться 4−5 липня, повідомляє Новое время.

Як пише видання з посиланням на джерела, ознайомлені з планом, документ містить близько 2000 сторінок. У плані окреслено широкий перелік проєктів у галузі інфраструктури й безпеки, інвестицій у клімат та цифрову економіку, а також диверсифікацію енергетичних ресурсів.

Bloomberg повідомляє, що офіційні особи Євросоюзу заявили про внесення для реалізації плану з відбудови України 500 млрд євро (523 мільярди доларів).

Джерела видання повідомили, що український уряд вже провів непублічні обговорення проєкту з донорами, включаючи ЄС, які нададуть відгук протягом найближчих місяців.

Як пише видання, Європейська комісія, як виконавчий орган ЄС, вивчає варіанти фінансування, які включають гранти та позики. Зазначається, що наразі подробиць щодо цього небагато, а офіційні особи стримано висувають оцінки, поки вирує війна. Одним з варіантів, що розглядається, є спільне запозичення на ринках, подібне до механізму залучення коштів у фонд ЄС з відновлення від наслідків пандемії коронавірусу.

2 липня президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні анонсував масштабний міжнародний захід в Лугано (Швейцарія) в понеділок, 4 липня, який буде присвячено відбудові Україні. За словами президента, потрібно не лише відновити усе, що зруйнували росіяни, а й «створити нову основу для нашого життя». Для цього знадобляться мільярди, нові технології, інституції та реформи, наголосив він.

Bloomberg пише, що конференцію у Лугано зокрема відвідає президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з метою представити платформу для глобальних донорів, яка базуватиметься в ЄС і включатиме також партнерів з G7, багатосторонні організації, Швейцарію та Норвегію.

За словами джерел, команда фон дер Ляєн працює над концептуальним документом як основою для обговорень всередині ЄС, перш ніж будь-яка пропозиція буде завершена. Після літа Єврокомісія та Німеччина як голова G7 зберуть конференцію для просування плану. Уряд Чехії, яка нині головує в ЄС, планує організувати донорську конференцію в листопаді.

Видання зазначає, що для ЄС будь-яка допомога також має бути пов’язана з реформами. Отримання Україною статусу кандидата в ЄС передбачає дорожню карту боротьби з корупцією, подолання контролю олігархів над економікою та встановлення правил відбору суддів.