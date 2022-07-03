Прем'єр Австралії прибув в Україну: відвідав Бучу та Ірпінь
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез прибув в Україну з робочим візитом. Після прибуття він відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Про це заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Албанез був вражений від виду зруйнованих цивільні будинки, слідів мін, знищеного аеропорту "Антонова", повідомив Кулеба.
"Австралія підтримує Україну і виступає за справедливе покарання за злочини, що відбувалися тут", - заявив Австралійський прем'єр.