Прем'єр Австралії прибув в Україну: відвідав Бучу та Ірпінь

Прем'єр Австралії прибув в Україну: відвідав Бучу та Ірпінь
Фото: t.me/OleksiyKuleba

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез прибув в Україну з робочим візитом. Після прибуття він відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Албанез був вражений від виду зруйнованих цивільні будинки, слідів мін, знищеного аеропорту "Антонова", повідомив Кулеба.

"Австралія підтримує Україну і виступає за справедливе покарання за злочини, що відбувалися тут", - заявив Австралійський прем'єр.
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Фото: t.me/OleksiyKuleba
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Фото: t.me/OleksiyKuleba

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