Розвідка: оборонні підприємства РФ відмовляються ремонтувати техніку

Оборонні підприємства Росії відмовляються ремонтувати пошкоджену техніку окупантів. Усе через відсутність компонентів або ж недостатню суму коштів, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії, наші бійці знищили понад 40% боєздатних танків, бойових машин піхоти та бронетранспортерів окупаційних частин лише з Південного військового округу Росії.

"Доставляючи до ремонтних заводів пошкоджену техніку, окупанти її повністю розкомплектовують, а запчастини та агрегати продають чи обмінюють на алкоголь. До заводів інколи доїжджають лише обгорілі основи БМП та танків" , - пише розвідка.

Командування намагалося виправити ситуацію створенням ремонтних бригад, однак корупція звела цю спробу нанівець.