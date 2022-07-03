Мер: окупанти знову обстріляли Краматорськ
Зранку неділі, 3 липня, Росія обстріляла Краматорськ Донецької області. Місто було уражено з РСЗВ "Смерч", повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив мер Краматорська Олександр Гончаренко.
"Другий день окупанти б'ють з РСЗВ "Смерч" по Краматорську. Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню", – повідомив він.
Попередньо, за словами мера, обійшлося без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба.
"Знаходьтесь ближче до укриттів, не нехтуйте сигналами тривоги!", – закликає він.