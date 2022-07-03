Мер: окупанти знову обстріляли Краматорськ

Мер: окупанти знову обстріляли Краматорськ
Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

Зранку неділі, 3 липня, Росія обстріляла Краматорськ Донецької області. Місто було уражено з РСЗВ "Смерч", повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

Б’ють з &quot;Смерчів&quot; другий день. Окупанти знову обстріляли Краматорськ
Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko
"Другий день окупанти б'ють з РСЗВ "Смерч" по Краматорську. Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню", – повідомив він.

Попередньо, за словами мера, обійшлося без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба.

"Знаходьтесь ближче до укриттів, не нехтуйте сигналами тривоги!", – закликає він.

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