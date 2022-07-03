Лукашенко: нашу участь у "спецоперації" РФ мною визначено давно

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у союзі Білорусі та Росії вже давно створено єдину армію, і що він «давно визначив» участь Білорусі у війні РФ проти України, яку кремлівська пропаганда називає «спеціальною військовою операцією», повідомляє Новое время.

Про це Лукашенко сказав під час виступу з нагоди "Дня незалежності Білорусі" в неділю, 3 липня.

"Ми єдина країна, яка підтримує росіян у цій боротьбі. Ті, хто нам дорікають, ви що не знали, що у нас найтісніший союз із Російською Федерацією? З державою, з якою ми будуємо єдину, потужну, незалежну державу — Союзну державу. Де в союзі два незалежні народи. І що вони не знали, що у нас створено вже давно у союзі Білорусі та Росії єдине угруповання збройних сил? Фактично єдина армія. Ви ж це все знали, то чому нам сьогодні дорікаєте? Ми були і будемо разом із братньою Росією. Наша участь у „спецоперації“ визначена мною давно" , — сказав білоруський диктатор.

Лукашенко заявив, що у перший день нападу Росії на Україну він нібито сказав, що білоруси "нікому не дозволять стріляти в спину російській людині".

За його словами, білоруси "зайняли оборону від Брестської фортеці до південних кордонів для того, щоб не допустити цього удару в спину росіянам з боку натовських військ".

Лукашенко вважає, що НАТО збільшило чисельність збройних сил у Східній Європі "вдесятеро… щоб воювати". А Білорусі, за його словами, "треба вистояти… та перемогти".

Напередодні Лукашенко звинуватив Україну в спробі завдати удару по військових об'єктах у Білорусі.

Він також заявив, що віддав наказ своїм військовим "взяти під приціл" центри ухвалення рішень у столицях противників Мінська.

При цьому самопроголошений президент Білорусі заявив, що воювати проти України Мінськ «не хоче» і сказав, що вважає "поганий мир кращий за хорошу війну".

В українській розвідці повідомили, що загроза вторгнення білоруської армії на територію України зберігається, але прямий військовий наступ є малоймовірним. Відомо, що на кордоні з Україною перебувають сім батальйонів збройних сил Білорусі.