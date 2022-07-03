У червні експорт агропродукції зріс на 30% — асоціація

За червень місяць Україні вдалося експортувати 2,7 мільйона тон продукції АПК, це на 30% більше, ніж в травні, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Українського клубу агробізнесу.

Структура експорту у червні виглядала наступним чином:

зернові культури: 1,4 млн тонн (кукурудза - 86%, пшениця - 10%, ячмінь - 3%). Приріст до показника минулого місяця: +23%;

олійних культур – 642,5 тис. тонн (насіння соняшнику - 84%, сої - 14%, ріпаку - 2%). Приріст: +52%.

рослинні олії – 298,5 тис. тонн (соняшникова олія - 94%, соєва - 6%). Приріст: +45%.

макухи після вилучення рослинних олій – 139,1 тис. т (соняшникова - 81%, соєва - 19%). Приріст: +20%.

Там зазначили, що найбільші темпи приросту демонструють олійні культури, а точніше насіння соняшнику.

"Для українського ринку насіння соняшнику ніколи не було експортно орієнтованою культурою. Практично весь обсяг перероблявся в Україні, а тоді вже експортувалася соняшникова олія. Ситуація зараз змінилася і почав зростати саме експорт насіння" , - заявили в асоціації.

Також зараз істотно змінилась географія експорту, якщо до війни основними покупцями української продукції були Китай, Індія, Нідерланди та Єгипет, то зараз основними є європейські країни, які поруч знаходяться з Україною: Румунія, Польща, Болгарія, а також Туреччина.