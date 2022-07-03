Штайнмаєр заявив про початок "нової ери" після війни в Україні

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що світ знаходиться "на порозі нової ери". Після війни в Україні не можна буде займатися політикою та бізнесом, начебто нічого не сталося, повідомляє Deutsche Welle.

Пандемія коронавірусу та війна в Україні "дали зрозуміти навіть тим, хто не стурбований питаннями економіки, наскільки на другій фазі глобалізації ми стали залежними від сировини та первинних продуктів із країн у всьому світі", сказав федеральний президент.

"Темна сторона глобалізації" вже стала очевидною останніми роками, продовжив він.

"Не всі однаково виграють від вільної торгівлі і глобального поділу праці", - заявив Штайнмайєр, підкресливши експлуатацію і нелюдські умови праці в країнах півдня і шкоду навколишньому середовищу.

"Жорстока агресивна війна Росії проти України", за його словами, стала причиною "найсильнішої динаміки геополітичних та геоекономічних змін". Кінець та наслідки цієї динаміки "віддалено не передбачувані", але уникнути цього не вдасться нікому, попередив він.

Тепер світові потрібна політична, військова та економічна переорієнтація, упевнений Штайнмаєр.

"Ми повинні зробити наші демократії, нашу економіку стійкими, не беручи до уваги наші цілі: світовий порядок, заснований на правилах, і ліберальна, справедлива і сприятлива для клімату глобальна економіка" , - заявив федеральний президент.

Однією з таких цілей має бути незалежність від авторитарних держав, вважає він. Одночасно необхідно знаходити нових партнерів, закликав Штайнмаєр. За його словами, це можуть бути такі країни як Сінгапур, Індонезія та країни Африки.

Замість того, щоб розглядати останні як нужденні країни, "ми повинні, нарешті, визнати їх такими, які вони є: важливими партнерами, які можуть допомогти нам існувати в новому світі", сказав президент.