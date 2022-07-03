Посольство США у РФ прибрало з сайту адресу після перейменування вулиці
Посольство Сполучених Штатів у Москві прибрало адресу зі свого сайту після того, як територію біля дипмісії було перейменовано столичною владою на "площу "ДНР", повідомляє Українська правда.
Замість адреси на порталі тепер відображаються координати 55,75566 ° N, 37,58028 ° E.
ЗМІ зазначають, що колишню адресу посольства, Великий Дев'ятинський пров., все ще можна знайти на сайті.
У МЗС Росії заявили, що обурені такими діями посольства США.