Словаччина може передати Україні винищувачі МіГ-29 і танки

Словаччина може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва, повідомляє Українська правда.

Про це заявив прем'єр-міністр Едуард Гегер.

"Але я не хочу докладно говорити про це, тому що Україна також просила нас не вдаватися в деталі" , - сказав Гегер.

Словацький прем'єр виступав в ефірі чеського телебачення разом із прем'єром Чехії Петером Фіалою.

Лідери двох країн оголосили, що з вересня Чехія допомагатиме Словаччині захищати її повітряний простір.

У червні Словаччина звернулася до Чехії за допомогою в охороні повітряного простору доти, доки не отримає замовлені винищувачі F-16. Вони повинні замінити експлуатовані досі МіГ-29, але постачання затримується.

Гегер сказав, що його країні буде потрібна допомога чеських винищувачів приблизно на рік.

І Гегер, і Фіала зазначили, що всіх здивувало, наскільки ефективно і як довго Україна могла захищатися від вторгнення Росії, чия армія на папері мала бути набагато сильнішою.

"Ми маємо всі передумови вірити, що Україна переможе у цій війні" , - зазначив прем'єр Словаччини.

Однак Фіала визнав, що ніхто не знає, скільки часу пройде, доки Україна отримає повний контроль над своєю територією, і зазначив, що без допомоги Заходу вона не зможе захиститись від росіян.

"У них має бути зброя, щоб вони могли боротися за свою незалежність, нашу безпеку та нашу свободу. Вони борються за нас" , - додав він.

Фіала також заявив, що у разі потреби Чехія готова взяти участь у навчанні українських військових.