ОК "Південь": Авіація ЗСУ знищила склад боєприпасів противника в Миколаївській області

Українська авіація завдала ударів по складах боєприпасів окупантів у Баштанському районі Миколаївської області. Є підтвердження ліквідації одного складу, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Парами ударних вертольотів Ка-52 та їх одиночним використанням ворог тричі за день атакував позиції ЗСУ в районі адміністративного кордону Херсонської та Миколаївської областей. Втрат немає.

Намагаючись розвідати позиції української армії в Херсонській Області, війська РФ запустили безпілотник "Орлан-10", який силами розрахунку переносного ЗРК був збитий.

За добу підтверджені втрати противника склали 47 солдатів і офіцерів, дві самохідні артустановки, гаубиця "Мста-Б", радіолокаційна станція і станція радіоелектронної розвідки, а також три одиниці броньованої техніки.