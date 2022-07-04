У Копенгагені сталася стрілянина в ТЦ, є жертви

Внаслідок стрілянини в торговому центрі в Копенгагені загинули троє людей, нападника було затримано поліцією.﻿ Про це пише Politiken, повідомляє Європейська правда.

У неділю о 17.36 до поліції Копенгагена надійшло повідомлення про стрілянину у торговому центрі Field's. На місце одразу ж було відправлено патрулі поліції.

Поліція затримала 22-річного етнічного данця. Він був біля торгового центру.

Під час стрілянини було вбито трьох — молодого чоловіка, молоду жінку і чоловіка близько 40 років. На пресконференції о 00:45 поліція заявила, що ще троє перебувають у "критичному стані".

Поліція підтвердила, що у підозрюваного були гвинтівка та патрони. Однак не виключено, що могла бути й інша зброя.

Відео з підозрюваним з'явилося у соцмережах. В одному з відео він позує із дробовиком. Він також спрямовує старий пістолет собі до рота.

Поліція працює над гіпотезою, що підозрюваний діяв сам. Поліція поки що не виключає версію тероризму. У понеділок вранці відбудеться брифінг, де буде озвучено нові деталі події.