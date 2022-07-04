У Швейцарії починається дводенна Конференція з відновлення України

Конференція з відновлення України (URC2022) у понеділок починається у швейцарському місті Лугано і триватиме два дні, повідомляє Європейська правда.

Конференція розгляне поточні пропозиції щодо відновлення України та внесок, який можуть зробити міжнародні партнери.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, який перебуває у Лугано, заявив, що Україна представить міжнародній спільноті 15 основних національних програм відновлення країни після війни.

Він зазначив, що після закінчення війни перед країною постає головне питання відновлення. Зокрема, для України важливо визначити принципи, за якими вона відбудовуватиметься.

"І це питання не тільки, що потрібно відбудувати, а й як, і за чий рахунок. Ми взяли три основні принципи – зупинення руйнування України, відновлення та реновація України, які закладені у плані, який буде презентовано завтра" , - розповів Стефанчук.

До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій. Наприкінці дводенного заходу буде представлено декларацію з викладом найважливіших підсумків конференції.

Конференцію з відновлення України урочисто відкриють у Лугано о 14.30.

Швейцарію попросили провести URC2022 як давнього партнера України у політиці, бізнесі та культурі.