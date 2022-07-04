В ЄС пропонують залучити до 100 млрд євро на відбудову України

Європейський інвестиційний банк, кредитний підрозділ Європейського Союзу, пропонує структуру фінансування, щоб допомогти відновити Україну з інвестиціями до 100 мільярдів євро, повідомляє Європейська правда.

Трастовий фонд ЄС-Україна (E-U GTF) прагнутиме отримати початкові внески у розмірі 20 мільярдів євро від країн ЄС та бюджету ЄС у вигляді грантів, позик та гарантій.

Гарантії, зокрема, матимуть мультиплікативний ефект, що призведе до інфраструктурних проєктів на загальну суму близько 100 мільярдів євро, йдеться у документі, що становить близько половини нагальних потреб України.

Пропозиція ЄІБ має бути оприлюднена у понеділок, у перший день міжнародної конференції з відновлення України у Швейцарії, метою якої є надання ресурсів Україні та допомога у повоєнному відновленні.

ЄІБ пропонує фонд, який працюватиме так само, як той, що використовувався під час пандемії COVID-19, щоб гарантувати фінансування для малих та середніх компаній. Він передбачав надання 25 мільярдів євро, що призведе до мобілізації 200 мільярдів євро.

Фонд міг би зробити свій внесок у відновлення мостів чи ремонт систем водопостачання чи водовідведення, особливо у містах, населення яких збільшилося через міграцію з інших частин України після вторгнення Росії.

Проєкти також можуть бути спрямовані на сприяння експорту України або її енергетичну та цифрову інфраструктуру.

Використання інструмента, аналогічного раніше використовуваному, означає, що його можна ввести в дію швидше, тому початкові інвестиції можуть бути схвалені до кінця року.

Європейська комісія має спочатку дати свою згоду, а потім більшість країн ЄС мають схвалити план. Згодом держави ЄС вирішать, чи зробити внесок у фонд.