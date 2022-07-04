Харківська ОВА: окупанти завдали ракетного удару по школі

Сьогодні, 4 липня, о 4 ранку російські окупанти завдали ракетного удару по Шевченківському району Харкова. Під обстріли потрапила загальноосвітня школа, повідомив﻿ начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі рятувальники розбирають завали. Попередньо - постраждалих немає, у гімназії нікого не було.

На території області ворог протягом доби завдавав ударів по містах і селах Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів. Внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та інші споруди. Унаслідок артилерійського обстрілу села Безруки загинули троє жителів, ще 6 поранені, додав Синєгубов.

Протягом доби російські окупанти намагалися вести наступ на село Прудянка, що на Харківському напрямку. Ворог зазнав втрат та відступив. У районі Ізюма ворог веде наступ у напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини, зазначив голова ОВА.