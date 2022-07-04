Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 4.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 36 200 (+230) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1589 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3754 (+10) од,
  • артилерійських систем – 804 (+3) од,
  • РСЗВ - 246 (+0) од,
  • засобів ППО - 105 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 187 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 658 (+4),
  • крилатих ракет - 144 (+0),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2629 (+11) од,
  • спеціальної техніки - 65 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.

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