Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 4.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 36 200 (+230) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1589 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 3754 (+10) од,

артилерійських систем – 804 (+3) од,

РСЗВ - 246 (+0) од,

засобів ППО - 105 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 658 (+4),

крилатих ракет - 144 (+0),

кораблів /катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2629 (+11) од,

спеціальної техніки - 65 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.