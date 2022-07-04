Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 4.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 36 200 (+230) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1589 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3754 (+10) од,
- артилерійських систем – 804 (+3) од,
- РСЗВ - 246 (+0) од,
- засобів ППО - 105 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 187 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 658 (+4),
- крилатих ракет - 144 (+0),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2629 (+11) од,
- спеціальної техніки - 65 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.
Дані уточнюються.