100 тисяч гривень. Хто може отримати одноразову грошову допомогу
Деякі українці зможуть отримати одноразову грошову підтримку в розмірі 100 тисяч гривень, повідомляє Новое время.
Йдеться про громадян, стосовно яких буде ухвалено позитивне рішення Міжвідомчої комісії з виплат політв'язням, роботу якої планує відновити Мінреінтеграції.
Таким чином, Міжвідомча комісія відновить виплати звільненим з полону українцям та тим, хто ще в неволі.
У Мінреінтеграції зазначили, що одноразову грошову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень зможуть отримати:
- українці, позбавлені свободи внаслідок злочинних дій агресора;
- родини українців, позбавлених особистої свободи на тимчасово окупованих територіях та території рф з політичних мотивів, а також через громадську, політичну або професійну діяльність таких осіб.