100 тисяч гривень. Хто може отримати одноразову грошову допомогу

Деякі українці зможуть отримати одноразову грошову підтримку в розмірі 100 тисяч гривень, повідомляє Новое время.

Йдеться про громадян, стосовно яких буде ухвалено позитивне рішення Міжвідомчої комісії з виплат політв'язням, роботу якої планує відновити Мінреінтеграції.

Таким чином, Міжвідомча комісія відновить виплати звільненим з полону українцям та тим, хто ще в неволі.

У Мінреінтеграції зазначили, що одноразову грошову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень зможуть отримати:

українці, позбавлені свободи внаслідок злочинних дій агресора;