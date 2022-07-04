Одеська ОВА: У Чорному морі знаходяться кораблі РФ із 28 крилатими ракетами

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив , що в Чорному морі знаходяться три російські кораблі, готові завдати ракетних ударів по території України.

За його словами, на ворожих кораблях перебувають близько 28 крилатих ракет типу Калібр.

"На російських кораблях, а також підводному човні, 28 Калібрів. Також ворог намагається загрожувати з території тимчасово окупованого Криму та з літаків стратегічної авіації" , - додав Братчук.

Він також повідомив, що окупанти намагаються активізувати повітряну розвідку, але це не вдається.

З початку повномасштабного вторгнення Росія систематично завдає ракетних ударів по українських містах. Частина ракет запускається з акваторії Чорного моря.