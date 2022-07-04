ОВА: війська РФ захопили не всю Луганщину

Російські війська захопили не всю Луганську область, тривають бої в районі Білогорівки. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що заяви РФ про захоплення всієї Луганської області не відповідають реальності.

"Боротьба триває. Наші захисники тримають оборону, адже це виграний час для укріплення лінії оборони на Донеччині" , - додав Гайдай.

Тривають бої в районі Білогорівки, там окупанти намагаються дотиснути українські сили оборони, без успіху.

"Критичну інфраструктуру в окупованих населених пунктах росіяни не зможуть відновити, бо своїми обстрілами зруйнували її майже вщент. Також 60% житлового фонду не придатні до життя" , - повідомив голова ОВА.

У Сєвєродонецьку залишилося близько восьми тисяч осіб та понад десять тисяч у Лисичанську, але більша частина населення Луганської області виїхала.

Як зазначив Гайдай, Росія якомога швидше спробує провести "референдум", щоби приєднати до себе окуповану Луганщину, аби проводити мобілізацію офіційно.