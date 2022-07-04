Буданов пояснив збільшення ракетних обстрілів з боку РФ

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що збільшення ракетних обстрілів з боку Росії пов'язано зі зміною командувача російських сил в Україні, повідомляє РБК-Україна.

"Ніякої конспірології або якихось далекоглядних планів тут немає. Змінився керівник, як вони кажуть, "спеціальної воєнної операції" в Україні, ним став командувач повітряних сил. Він вміє воювати бомбардувальниками та ракетами, ось він робить те, що вміє" , – сказав Буданов.

Він додав, що Росія стала частіше використовувати для обстрілів старі радянські ракети Х-22 з низькою точністю, але її це повністю влаштовує.

На питання, як довго залишатиметься ракетна загроза з боку Росії, Буданов відповів: "На жаль, вона є на даному етапі".

Він запевнив, що розвідка володіє інформацією про те, скільки ракет ще має Росія, але вона не для розповсюдження.