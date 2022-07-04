У "Дії" з'являться нові документи
У Мінцифри повідомили про початок бета-тестування у додатку "Дія" пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове чи постійне проживання.
"Запускаємо бета-тест пенсійного посвідчення та е-посвідки в Дії. Незабаром українці зможуть скористатися двома необхідними документами у додатку - пенсійним посвідченням та посвідкою на тимчасове чи постійне проживання", - сказано у повідомленні.
Пенсійне посвідчення у додатку можуть протестувати громадяни, які отримали цей документ із 2014 року (пластиковий або у вигляді платіжної картки).
Посвідку на проживання можна протестувати, якщо є цей документ у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм. Документ має бути виданий після 25 квітня 2018 року, також необхідні банківський рахунок для авторизації у "Дії" через BankID та смартфон з NFC.