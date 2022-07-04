Кабмін: З 1 липня можна подати заявки за програмою "єРобота"
Під час засідання Уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з 1 липня 2022 року в Україні стартувала програма «єРобота». Заявку на безповоротний грант для власної справи можна подати через Дію, повідомляє ЮрЛіга.
"Як і обіцяли, запускаємо програму «єРобота». Це гранти на створення власної справи, розширення малого й середнього бізнесу, а також отримання нових навичок для нової кар'єри. Це шість проектів, які дозволять створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць", - зазначив Денис Шмигаль.
Як розповів Прем'єр-міністр, перша програма в межах «єРобота» - це гранти до 250 тисяч гривень на будь-який мікробізнес. Друга - гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Також у межах проекту можна отримати гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га), побудову нових теплиць (до 7 млн грн), стартапи в ІТ, навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.
"Перші п'ять програм передбачають гранти за умови створення нових робочих місць. Ми не роздаємо гроші просто так. Кошти можна витратити на купівлю нового обладнання, матеріалів та інструментів. Має бути чіткий та продуманий бізнес-план. Програми так само передбачають співфінансування з боку власника бізнесу та сплату податків. Кошти будуть виплачуватися через «Ощадбанк». Важливо, що цими грантами зможуть користуватися як нові підприємці, так і ті, хто вже має власну справу і хоче її розширити", - роз'яснив Прем'єр-міністр.