Кабмін: З 1 липня можна подати заявки за програмою "єРобота"

Під час засідання Уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з 1 липня 2022 року в Україні стартувала програма «єРобота». Заявку на безповоротний грант для власної справи можна подати через Дію, повідомляє ЮрЛіга.

"Як і обіцяли, запускаємо програму «єРобота». Це гранти на створення власної справи, розширення малого й середнього бізнесу, а також отримання нових навичок для нової кар'єри. Це шість проектів, які дозволять створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць" , - зазначив Денис Шмигаль.

Як розповів Прем'єр-міністр, перша програма в межах «єРобота» - це гранти до 250 тисяч гривень на будь-який мікробізнес. Друга - гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Також у межах проекту можна отримати гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га), побудову нових теплиць (до 7 млн грн), стартапи в ІТ, навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.