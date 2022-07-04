У JPMorgan спрогнозували ціну нафти, якщо РФ зупинить постачання

У JPMorgan вважають, що ціни на нафту можуть зрости до $380 за барель, якщо Росія припинить постачання, повідомляє Новое время.

Світові ціни на нафту можуть досягти «стратосферних» $380 за барель, якщо Росія скоротить постачання палива у відповідь на санкції США та Європи. З таким прогнозом виступили аналітики JP Morgan.

Як вважають аналітики JPMorgan, Москва може дозволити собі скоротити щоденний видобуток сирої нафти на 5 млн барелів, не завдаючи надмірної шкоди економіці.

Водночас наголошується, що для більшої частини світу результати можуть бути катастрофічними.

"Цілком імовірно, що уряд може вжити заходів у відповідь, скоротивши виробництво, щоб завдати біль Заходу. Щільність світового нафтового ринку за Росії" , — зазначають аналітики.

За оцінками аналітиків, скорочення щоденних поставок на 3 мільйони барелів підніме еталонні лондонські ціни на нафту до $190 за барель. Скорочення поставок на 5 мільйонів барелів може підвищити ціни до «стратосферних» $380 за барель.