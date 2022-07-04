Кулеба: За якої умови Білорусь вступить у війну проти України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що ризик безпосередньої участі Білорусі у війні проти України зростатиме пропорційно до можливих успіхів російської армії, повідомляє Новое время.

"По-перше, Росія вже використовує білоруську територію. Якщо йдеться про білоруську армію, думаю, що цей ризик зростатиме пропорційно можливим успіхам російської армії на території України. До тих пір, поки білоруська армія буде чітко розуміти, що Збройні Сили України в силі їм серйозно наваляти, вони будуть усіляко відтерміновувати свій захід. Станом на зараз вони це чітко усвідомлюють" , — сказав Кулеба.

За його словами, зараз між Україною та Білоруссю існують "дуже-дуже обмежені контакти" у дипломатичному плані.

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що у Союзній державі створено єдину армію і що він "давно визначив" участь Білорусі у війні РФ проти України. Він також заявив, що наказав своїм військовим «взяти під приціл» центри ухвалення рішень у столицях противників Мінська.

При цьому керівник Білорусі заявив, що воювати проти України Мінськ "не хоче" і що "поганий мир кращий за хорошу війну".

В українській розвідці повідомили, що загроза вторгнення білоруської армії на територію України зберігається, але прямий військовий наступ є малоймовірним.