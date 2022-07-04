Протести в Узбекистані: влада пішла на поступки

Парламент Узбекистану не скасовуватиме суверенний статус Республіки Каракалпакстан. Відповідне рішення було ухвалено на тлі протестів, що спалахнули в Каракалпакстані наприкінці минулого тижня. Про це, з посиланням на місцеве видання Podrobno.uz, повідомляє Корреспондент.

Депутати заявили, що зважаючи на думки і пропозиції населення Каракалпакстану, статті 70, 71, 72, 74 і 75 конституції залишаться без змін, а чинні норми буде збережено. Депутати вважають, що Каракалпакстан має суверенний статус у складі Узбекистану, власну конституцію та може вийти з Узбекистану на підставі рішення референдуму.

Також стало відомо, що парламент Узбекистану продовжив до 15 липня термін всенародного обговорення проекту закону, яким планують внести зміни до конституції.

Це рішення прийнято у зв'язку з "підвищенням активності громадян у вираженні думок щодо проекту конституційного закону і збільшенням кількості пропозицій, що надходять" .

У свою чергу Генпрокуратура Узбекистану повідомила про загибель 18 осіб під час заворушень у місті Нукус – столиці Каракалпакстану. Постраждали 243 особи, 94 з них госпіталізовано.