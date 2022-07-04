СБУ: нейтралізовано агентів РФ, які збирали дані про ЗСУ на півдні України
Служба безпеки заявила про нейтралізацію російської агентурної групи, яка збирала розвіддані щодо оборони причорноморських районів на півдні України.
Під час спецоперації в Миколаївській області було затримано трьох глибоко законспірованих ворожих агентів.
Вони розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ, а також геолокацію стратегічних об'єктів критичної інфраструктури в регіоні.
Для маскування злочинних дій зловмисники залучали своїх близьких родичів та інших місцевих жителів як інформаторів.
Отримані відомості учасники групи передавали своєму російському куратору, зокрема фото з координатами. Для цього використали заздалегідь відпрацьовані анонімні телеграми-канали.
Встановлено, що агентурна мережа була сформована представниками спецслужб РФ щодо розвідувально-підривної діяльності. Крім збору розвідданих, зловмисники агітували людей підтримати окупантів та виправдовували їхні злочини.
Затриманим повідомили про підозру по:
- ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України),
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада),
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України) Кримінального кодексу України.
Продовжується досудове розслідування щодо притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до діяльності ворожої агентури.