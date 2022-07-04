СБУ: нейтралізовано агентів РФ, які збирали дані про ЗСУ на півдні України

Служба безпеки заявила﻿ про нейтралізацію російської агентурної групи, яка збирала розвіддані щодо оборони причорноморських районів на півдні України.

Під час спецоперації в Миколаївській області було затримано трьох глибоко законспірованих ворожих агентів.

Вони розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ, а також геолокацію стратегічних об'єктів критичної інфраструктури в регіоні.

Для маскування злочинних дій зловмисники залучали своїх близьких родичів та інших місцевих жителів як інформаторів.

Отримані відомості учасники групи передавали своєму російському куратору, зокрема фото з координатами. Для цього використали заздалегідь відпрацьовані анонімні телеграми-канали.

Встановлено, що агентурна мережа була сформована представниками спецслужб РФ щодо розвідувально-підривної діяльності. Крім збору розвідданих, зловмисники агітували людей підтримати окупантів та виправдовували їхні злочини.

Затриманим повідомили про підозру по:

ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України),

ч. 2 ст. 111 (державна зрада),

ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України) Кримінального кодексу України.

Продовжується досудове розслідування щодо притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до діяльності ворожої агентури.