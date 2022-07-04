ЗСУ: Зміїному підняли український прапор

Начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила﻿, що острів Зміїний офіційно повернули під юрисдикцію України.

"Прапор України встановлено на острові Зміїний. Військова операція завершена і наразі територія знову повернена під юрисдикцію України" , - заявила Гуменюк.

30 червня ОК "Південь" поінформували, що після потужних ударів ЗСУ російські окупанти спішно евакуювали залишки гарнізону на двох швидкісних катерах і залишили острів Зміїний на заході Чорного моря.

У міністерстві оборони РФ підтвердили інформацію про втечу своїх військових із острова Зміїний і назвали це "жестом доброї волі".

У Міноборони Британії наголосили, що ні про який «жест доброї волі» не йдеться. У Пентагоні також спростували кремлівську версію і зазначили, що українці дуже успішно чинили значний тиск на росіян, які окупували Зміїний.