Bloomberg: Норвегія знизить видобуток газу

Норвезька організація менеджерів і керівників (Lederne) не досягла угоди із профспілками про підвищення зарплат працівників видобувних компаній та оголосила страйк. Це призведе до скорочення добового експорту газу з Норвегії на 13%, пише Bloomberg, повідомляє Корреспондент.

На період страйку тимчасово зупиниться видобуток на трьох морських родовищах з 5 липня та ще на трьох – наприкінці тижня.

У Lederne вирішили вжити крайніх заходів після того, як профспілки відмовилися схвалити раніше узгоджені плани підвищення зарплат працівникам видобувних компаній до $3220 і вище на місяць.

Страйк у Норвегії проходитиме на тлі того, що в Європі триває загострення газової кризи, яка виникла через скорочення поставок Росії та спроби європейських країн встигнути наповнити газосховища до настання холодів.

Біржові ціни на газ у Європі зросли з початку торгів у понеділок на 2,7% через страйк у Норвегії.