Валютний ринок в умовах війни: день 131-й

У понеділок 4 липня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у четвер 30 червня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс на 13,676 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 204,514 млн. доларів. Майже всі операції цього дня вже традиційно пройшли у доларах США; операцій у євро було лише на 0,42 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 30 червня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів уперше за місяць був більшим, ніж обсяг заявок на купівлю, на 7,8 млн доларів: на 442,5 млн доларів було подано заявок на купівлю та на 450,3 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торговельної сесії. Зокрема, станом на 14.00 сьогоднішнього дня євро купують по 30,5828 гривень, а продають по 30,8886 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 4 липня знизився на 9787,02 млн. і склав 46013,64 млн. гривень.

Курс готівкового долара у понеділок знову падає після незначного зростання минулої п'ятниці. Так, у Києві до обіду цінник на продаж готівкового «американця» знизився до 35,38-35,40 гривень, що на 22 копійки дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Подешевшав долар і в інших містах. Так, в Одесі сьогодні його продають по 35,36 гривень (-17 копійок до ціни минулої п'ятниці), у Житомирі – по 35,50 гривень (-15 копійок), у Дніпрі – також по 35,50 гривень (-25-30 копійок). Аналітики звернули увагу, що останнім часом 1-2-денне зростання чергується з приблизно такою ж тривалістю падінням; в результаті курс стоїть на одному місці.

Євро на FOREX у понеділок кинувся вгору і до моменту написання статті досяг позначки 1,0460 долара після того, як минулої п'ятниці він був майже на 100 пунктів нижче. Сьогодні США святкує День незалежності, американські банки та біржі відпочиватимуть. Ціна готівкового євро в Україні відреагувала на різке падіння FOREX минулого тижня і теж пішла вниз. Так, у Києві євро сьогодні продають по 36,85-36,90 гривень, що на 40 копійок дешевше, ніж минулої п'ятниці.

На криптовалютному ринку на вихідних та у понеділок спостерігається зниження волатильності. Зокрема, біткойн на найбільшій криптовалютній біржі Binance торгується в діапазоні 18900-19700 $ за монету. Співвідношення між бажаючими купити та продати біткойн, як і раніше, зберігається на рівні 3:1. Великі ордери на покупку розташовані на рівні 15000 $.