Вперше за 30 років. Німеччина прозвітувала про дефіцит торговельного балансу
Німеччина вперше за останні 30 років прозвітувала про місячний дефіцит торговельного балансу внаслідок суттєвого зростання витрат на імпорт та падіння попиту на продукцію країни, пише Bloomberg, повідомляє Новое время.
У травні цього року дефіцит для найбільшої економіки Європи становив 1 мільярд євро, чого не траплялося з 1991 року.
Зазначається, що міжнародний продаж несподівано впав на 0,5%, а імпорт зріс на 2,7%, що набагато більше, ніж очікували економісти.
Ціни на імпортні товари, такі як енергоносії, продукти харчування та комплектуючі зросли більш ніж на 30% у травні рік до року, тоді як ціни на експорт збільшилися лише на 15%.
Як зазначає агентство, суттєвий вплив на орієнтовану на експорт економіку Німеччини надали російське вторгнення в Україну та пов'язані з COVID-19 карантини в Китаї, які продовжують завдавати шкоди міжнародним ланцюжкам постачання.
Економісти зазначають, що хоча з урахуванням інфляції травневі результати виглядатимуть менш кардинально, це все одно негативно вплине на економічне зростання Німеччини, яке також розраховується в реальному вираженні.