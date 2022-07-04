У Міносвіти розповіли про формат нового навчального року

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що наразі активно працюють над поверненням офлайн-навчання у 2022/23 навчальному році, проте безпека школярів та студентів залишається на першому місці, повідомляє УНН.

"В умовах воєнного часу ми впроваджуємо очний освітній процес у приміщеннях навчальних закладів виключно за погодженням з органами влади. У разі наявності небезпеки заклад впроваджує дистанційний або змішаний формат навчання. Якщо в укритті не вистачає місць на всіх учасників освітнього процесу, є рекомендації щодо розділення навчання на кілька змін" , – повідомив Шкарлет.

Також розглядається варіант, у межах якого деякі дисципліни викладатимуться в офлайн-форматі, а низка інших – онлайн.

"Ми мусимо забезпечити паспорт безпеки кожного закладу. Покажчики руху до сховища, план евакуації, розрахунковий час заходу до бомбосховища. Кожен із батьків буде проінформований про безпекові умови навчання дітей. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб освітній процес розпочався в максимально комфортних умовах" , – зауважив Шкарлет.

За словами міністра, батьки мають право визначати формат навчання дітей самостійно.