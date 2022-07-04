ICE: ціни на газ у Європі наблизилися до позначки $1800 за кубометр

Ціни на газ у Європі наблизилися до позначки $1800 за тисячу кубометрів, на тлі страйку працівників у Норвегії, який ставить під загрозу постачання палива з цієї країни, повідомляє Новое время.

Це випливає із даних лондонської біржі ICE.

Котирування серпневих контрактів 4 липня досягали позначки 160 євро за МВт-годину, або $1771,2 за тисячу кубів, але пізніше трохи знизилися. Востаннє такі котирування спостерігалися майже чотири місяці тому.﻿

Інфографіка: ICE Futures

Як зазначає агентство Bloomberg , причиною зростання цін на газ стали заплановані страйки в Норвегії, на час яких з 5 липня припиниться видобуток на трьох морських родовищах. Видобуток палива ще на трьох родовищах припиниться до кінця тижня.

В умовах скорочення постачання російського газу до країн Європи регіон став ще більш залежним від постачання з Норвегії.