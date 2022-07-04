Мерія: Маріуполь залишився без лікарів, місцеві жителі вмирають від нестачі ліків

У тимчасово захопленому Маріуполі не залишилося лікарів, а місцеві жителі вмирають через нестачу ліків, повідомляє Новое время.

Мерія Маріуполя в Telegram уточнює, що мешканці захопленого міста перебувають у небезпеці через дефіцит ліків. За його даними, у місті дефіцит препаратів для онкохворих, людей з діабетом, туберкульозом та проблемами із щитоподібною залозою.

"Вчора здоровому спортсмену - 2 метри на зріст та 120 кг ваги - ампутували дві ноги. Чому? Після пережитого стресу через воєнні дії, у нього стався інсуліновий криз. Через відсутність у місті необхідних медикаментів та належного медичного супроводу він став людиною з інвалідністю. І це не поодинокий випадок" , - сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Мер нагадав, що понад два місяці окупанти блокують нормальний доступ мешканців до питної води, достатньої кількості їжі та медикаментів.

Також радник мера Петро Андрющенко у Telegram заявив, що місто залишилося без лікарів.

"Сьогодні Маріуполь залишився без лікарів. В Маріуполі працював московський десант окупантів в білих халатах в кількості 17 людей. Від сьогодні вони відправлені додому" , — пише він.

Також за його даними, маріупольських лікарів вже не було у місті після окупації.

"Тобто можна констатувати, що з сьогоднішнього дня медичної допомоги в Маріуполі немає" , - наголосив Андрющенко.

Маріуполь заблоковано російськими окупантами понад чотири місяці. Дії військових РФ призвели до масштабної гуманітарної катастрофи. Окупанти розбомбили житлові квартали міста та громадянську інфраструктуру та блокують гуманітарну допомогу, там загинули щонайменше 25 тисяч мешканців.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що через проблеми з водопостачанням місту загрожує інфекційна катастрофа, до кінця року можуть померти ще понад 10 тисяч людей.