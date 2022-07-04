HIMARS вже на Запоріжжі: ЗСУ показали роботу реактивних систем

Генеральний штаб ЗСУ показав, як реактивні системи залпового вогню HIMARS працюють по позиціях окупантів у Запорізькі області, повідомляє Українська правда.

"Бойова робота HIMARS. Запорізький напрямок. Гарно, швидко, точно".

В Генштабі додали, що українські військові продовжують демілітаризацію російської окупаційної армії.

Що було раніше: