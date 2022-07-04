ОВА: Прем'єр Швеції відвідала Київську область та побачила місця звірств окупантів

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон відвідала Київську область. Вона побувала у Бучі та Бородянці, які перебували під окупацією росіян, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Зазначається, що шведська делегація на чолі з Андерссоном відвідала місце масового поховання мирних людей, яких убили росіяни, біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного в Бучі. Також прем'єр побачила знищені російськими військовими житлові будинки у Бородянці.

"Президент Володимир Зеленський каже, що українці борються не просто за Україну, а за цивілізований світ та демократичні цінності. І це абсолютна правда" , - заявила глава шведського уряду після побаченого.

Після втечі окупантів із Київської області світ побачив результати їхніх звірств, жертвами яких стали сотні мирних людей. У Бучі, Ірпені та по Житомирській трасі були виявлені тіла закатованих та вбитих росіянами мирних жителів.

Після ексгумації тіл у Бучі виявили 412 загиблих українців. 90% цивільних, які загинули під час захоплення міста російськими окупантами, було розстріляно.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що різанина, яку російські окупанти влаштували в Бучі, була навмисною.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії та її армії геноцидом українського народу.

Лідери західних країн рішуче засудили військові злочини російської армії та закликали до розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Російський диктатор Володимир Путін дав почесне звання "Гвардійській" російській 64-й бригаді, що влаштувала звірства в Бучі.