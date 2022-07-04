На українських АЗС почав дешевшати автомобільний газ

За вихідні середня ціна автомобільного газу зменшилась на 1,2 гривні, а у деяких мережах падіння цін сягнуло 5 грн/л, повідомляє 24 Канал.

Роздрібні мережі з 1 по 4 липня знизили вартість скрапленого газу в межах 0,5-5 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу цін роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на станціях "Укрнафти" продукт здешевшав на 3 грн/л, до 36,95 грн/л, на станціях "Авіас" та інших — на 1,99 грн/л, до 37,92 грн/л.

Найбільше здешевшав — на 5 грн/л — продукт у запорізькій мережі ZOG. Там зараз ресурс коштує 37 грн/л.

У мережі Socar продукт здешевшав на 2 грн/л, до 37,98 грн/л. На стільки ж ціна опустилася на станціях "Нефтек" і "Авантаж".

Дніпропетровська мережа VostokGaz знизила ціну до 37,39 грн/л (-3,5 грн/л). Такі мережі як Shell, "Укргазвидобування", BVS, UPG, Mango, Rodnik і Chipo знизити ціну в межах 0,5-2,1 грн/л.

Середня вартість СВГ по Україні 4 липня склала 38,18 грн/л (-1,22 грн/л за вихідні).

Як зазначили в "А-95", зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього. Так, за місяць середня вартість гуртових партій СВГ на умовах самовивозу зменшилася приблизно на 20%, з 67 тис. грн/т до 55 тис. грн/т.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 1 по 4 липня, грн/л: