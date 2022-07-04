Україна представила план повоєнного відновлення на $750 млрд

У швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення на суму понад 750 млрд доларів, який включатиме 850 проєктів для відбудови країни, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться на сайті Плану відновлення та у презентації плану у Лугано.

План розрахований на 10 років – з 2023 року і до 2032 року – і відбуватиметься у дві хвилі. Перша триватиме у 2023-2025 роки, у які планується втілити більшість із зазначених проєктів – 580. Ці три роки коштуватимуть понад 350 млрд доларів.

Друга хвиля міститиме меншу кількість проєктів, але потребуватиме більше фінансування – понад 400 млрд доларів. При цьому у плані закладено, що українська економіка протягом цих 10 років зростатиме на 7% щороку.

Найдорожчими проєктами є відновлення та модернізація житла та інфраструктури регіонів, на яку необхідно 150-250 млрд дол, а також розширення та інтеграція логістики з ЄС, яка коштуватиме 120-150 млрд доларів. На енергетичну незалежність та зелений курс потреба сягає 150 млрд доларів.

На макрофінансову стабільність знадобиться 60–80 млрд доларів, на забезпечення конкурентного доступу до капіталу – 75 млрд дол. На розвиток секторів економіки з доданою вартістю необхідно 50 млрд доларів, стільки же – на сектор оборони.

Серед інших масштабних програм – відновлення та модернізація соціальної інфраструктури та розвиток систем культури і спорту, фінансування яких оцінюється в 20-35 млрд доларів кожна.

Зазначається, що частина коштів необхідна терміново у 2022 році. Йдеться про програми для забезпечення макрофінансової стабільності, модернізацію регіонів, забезпечення доступу до фінансування та оборону та безпеку. За винятком сфери оборони та безпеки, для України вже надано чи виділено 60-65 млрд дол.

Загальну суму у 750 млрд доларів планують фінансувати так: