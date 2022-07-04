Міноборони: у примусової мобілізації жінок зараз немає потреби

На сьогоднішній день у ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок, також не планується обмежень щодо виїзду жінок за кордон, повідомляє Українська правда.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

Маляр повідомила, що з 24 лютого в Україні примусово не мобілізували жодну жінку, як і з 2014 року.

"Станом на зараз у ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок.

Жодних обмежень, пов'язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає і станом на сьогодні такі обмеження не плануються».

У середині червня російські пропагандисти розповсюджували фейк про мобілізацію жінок до лав Сил оборони України.