Міноборони: у примусової мобілізації жінок зараз немає потреби
На сьогоднішній день у ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок, також не планується обмежень щодо виїзду жінок за кордон, повідомляє Українська правда.
Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.
Маляр повідомила, що з 24 лютого в Україні примусово не мобілізували жодну жінку, як і з 2014 року.
"Станом на зараз у ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок.
Жодних обмежень, пов'язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає і станом на сьогодні такі обмеження не плануються».
У середині червня російські пропагандисти розповсюджували фейк про мобілізацію жінок до лав Сил оборони України.