Bloomberg: Іран знижує вартість своєї нафти, щоб конкурувати з РФ на ринку Китаю

Іран змушений знижувати вартість своєї нафти, щоб конкурувати з РФ на ринку Китаю, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg із посиланням на трейдерів.

"Іран змушений знижувати вартість своєї і без того дешевої нафти ще більше, оскільки головний союзник отримує більшу опору на ключовому китайському ринку.

Китай став важливим напрямком для російської нафти, оскільки Москва прагне зберегти потоки після наслідків її вторгнення в Україну. Це призвело до посилення конкуренції з Іраном", - зазначає агентство.

"Єдина конкуренція між іранськими та російськими барелями може виникнути в Китаї, що буде цілком на користь Пекіну" , - сказав Вандана Харі, засновник Vanda Insights у Сінгапурі.

"Це також, ймовірно, змусить виробників Перської затоки занепокоїтися, побачивши, що їхні цінні ринки захоплені сирою нафтою зі значними знижками", - додав він.

Знижка на іранську нафту щодо еталонної марки Brent становила 10 дол за барель. До початку вторгнення РФ в Украну та санкцій щодо російської нафти іранська нафта продавалась з дисконтом від 4 до 5 дол, додає Bloomberg.

При цьому, за словами трейдерів, дешевша нафта з Ірану має конкурувати з поставками російської Urals, які прибудуть на ринок Китаю у серпні 2022 року.