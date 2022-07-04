Британія запроваджує нові санкції проти режиму Лукашенка

Великобританія з вівторка запроваджує додаткові санкції проти режиму Олександра Лукашенка через підтримку ним російської агресії проти України, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє прес-служба британського міністерства закордонних справ.

Нові санкції передбачають заборону на експорт товарів нафтопереробки, компонентів передових технологій (наприклад, що використовуються у квантових комп'ютерах) та предметів розкоші – наприклад, творів британських художників та дизайнерських сумок.

Також Великобританія забороняє імпорт білоруських заліза та сталі та обмежує доступ білоруського режиму до британського фінансового сектора – а саме заборонить низці білоруських компаній торгувати цінними паперами на Лондонській біржі.

"Білоруський режим активно сприяв вторгненню Путіна, дозволяючи Росії використовувати свою територію, щоб затиснути Україну, запускаючи війська та ракети зі свого кордону та літаючи російськими літаками через їхній повітряний простір. Лукашенко також відкрито підтримав наратив Кремля, стверджуючи, що Київ "провокує Росію", щоб виправдати криваве вторгнення Путіна", – н﻿аголошують у британському МЗС.

Зазначається, що нові санкції охоплять торгівлю товарами на близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів.